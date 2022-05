Unwetter in Duisburg : Blitz schlägt in „Tiger & Turtle“ ein – Gelände geschlossen

Duisburg Die Beleuchtung der beliebten Skulptur wurde am Freitag durch einen Blitzeinschlag schwer beschädigt. Vorerst ist das Gelände gesperrt.

Auch am Freitag zog das Unwetter erneut durch Duisburg – und hat zum Teil schwere Schäden verursacht. In die beliebte Achterbahn-Skulptur „Tiger & Turtle“ ist am Freitag der Blitz eingeschlagen. Die Wirtschaftsbetriebe haben das Gelände am Nachmittag geschlossen. Durch den Einschlag wurde die Versorgung für die Beleuchtung beschädigt. Der Schadensumfang wird derzeit ermittelt.

Wie bereits am Donnerstag wurde auch am Freitag aus Sicherheitsgründen das Zeltdorf in Hamborn evakuiert. Alle Geflüchteten an der Hamborner Straße wurden für die Dauer des Gewitters in sicheren Räumen im Landschaftspark untergebracht. Insgesamt rund 700 Personen waren davon betroffen.