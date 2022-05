Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Fußgängerbrücke in Brand gesteckt

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die eine Fußgängerbrücke in Hilfarth anzündeten. Foto: dpa/Carsten Rehder

Erkelenzer Land Im Erkelener Land waren in den vergangenen Tagen wieder Diebe und Einbrecher am Werk. Unbekannte steckten in Hilfarth eine Fußgängerbrücke in Brand, stahlen Kupferrohre in Keyenberg und einen wertvollen Oldtimer in Brachelen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Brücke angezündet Unbekannte haben eine Fußgängerbrücke auf der Straße Lachend in Hilfarth in Brand gesteckt. Die Tat ereignete sich am Samstag, 21. Mai, in der Zeit zwischen 23.15 Uhr und 23.50 Uhr. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Brücke wurde bei dem Brand jedoch so stark beschädigt, dass sie nicht mehr passierbar ist. Damit die Brücke nicht betreten wird, wurde diese von Mitarbeitern des Bauhofs abgesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Oldtimer gestohlen In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Mai, 16 Uhr, und Freitag, 20. Mai, 5.20 Uhr, haben Diebe eine Halle an der Linderner Straße in Brachelen aufgebrochen. Darin befand sich ein hochwertiger Oldtimer der Marke Mercedes mit GK-Kennzeichen, den die Täter stahlen.

Rollerfahrer vereitelt Diebstahl Der Eigentümer eines Rollers bemerkte am Samstag, 21. Mai, gegen 20.30 Uhr, wie zwei Unbekannte versuchten, die Lenkradsicherung an seinem Roller aufzubrechen. Als ihnen dies misslang, zogen sie den Roller noch ein Stück mit sich. Durch den Eigentümer verfolgt, ließen sie die Maschine jedoch zurück und flüchteten unerkannt auf ihren mitgeführten Rollern, an denen die Kennzeichen fehlten. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.