Duisburg : Erste Ausstellung im Kunstraum SG1 nach der Corona-Pause

Duisburg Die erste Ausstellung im Duisburger Kunstraum SG1 nach der unerwarteten Corona-Zwangspause zeigt Arbeiten der US-Amerikanerin Elizabeth Connor. Das Lieblingsthema der Künstlerin sind Fische.

Zwei Monate lang blieb der Kunstraum SG1 in der Duisburger Innenstadt wegen Corona für die Öffentlichkeit geschlossen. Die letzte reguläre Ausstellung „Waldbaden“ im März erlebte nur ihre Vernissage, dann war Schluss. Mit der Projektidee „XPONATE“, die nach dem Motto „Kunst in der sozialen Isolation – Jeden Freitag ein neues Exponat“ funktionierte, versuchten die SG1-Betreiberinnen mit wöchentlichen Kunststatements acht Wochen lang die ausstellungslose Zeit zu überbrücken. Mit Erfolg! Denn jetzt kann sich die Tür in dem nicht-kommerziellen Kunstraum auf der Schmalen Gasse wieder öffnen.

„Ohne Rahmen“ heißt die dortige Ausstellung von Elizabeth Connor, die es bis zum 27. Juli zu sehen gibt. Connor ist 1957 im US-amerikanischen Chicago geboren, hat bis 1979 an der renommierten „School of the Art Institute of Chicago“ studiert und ihren Abschluss zum „Bachelor of Fine Arts“ gemacht. 1981 ist sie nach Manhattan in New York gezogen und begann dort als freischaffende Malerin und Bildhauerin zu arbeiten. Dort haben sich sie und Stacey Blatt, die zusammen mit Luise Hoyer – nachdem Christina Böckler jetzt das ursprüngliche Gründertrio verlassen hat – heute das SG1 betreibt, kennengelernt. Der Kontakt zwischen den beiden hat seitdem Bestand, umso mehr, als Connor 1988 „der Liebe wegen“, wie sie sagt, in den Westerwald nach Deutschland zog. Dort hat sie bis heute ihren Wohnsitz.