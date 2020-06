Was der Rat jetzt entscheidet : A 59-Ausbau mit Deckel statt Tunnel

Die A 59 soll sechsstreifig ausgebaut und weiter nördlich einen Deckel erhalten. Den soll der Bund bezahlen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Duisburg Im Spätherbst sollen erste Bieter-Wettbewerbe für 6-Seen-Wedau starten, und die A 59 soll in Hamborn einen Deckel erhalten. Das sind zwei von insgesamt 127 Tagesordnungspunkten für die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause.

Die Zahlen sind beeindruckend: Die Projektkosten werden auf 102,1 Millionen Euro geschätzt, denen am Ende aber Erlöse von 146,2 Millionen Euro gegenüber stehen sollen. Die Rede ist von Wedau-Süd, wo in unmittelbarer Nähe der Sechs-Seen-Platte mit 6-Seen-Wedau eines der größten Wohnbauprojekte in ganz NRW startet. Im Spätherbst – so steht es in einem Sachstandsbericht der Gebag für den Rat – soll mit den ersten Wettbewerbsverfahren für die Vergabe von Teilflächen begonnen werden.

Die Gebag hatte die rund 485.000 Quadratmeter – das entspricht etwa 68 Fußballfeldern – große Fläche von der Deutschen Bahn für rund 42 Millionen Euro gekauft. Von den fünf zu zahlenden Raten sind bereits zwei in Höhe von 30,5 Millionen Euro beglichen. Inzwischen steht das Grundstück im Eigentum der Gebag-Tochter FE (Flächenentwicklung). Nicht enthalten ist dabei die Fläche für ein Nahversorgungszentrum, das von der Bahn selbst vermarktet wird. Zur Finanzierung durch die DKB Bank und die Sparkasse Duisburg wurde ein Kredit von 55 Millionen Euro aufgenommen, der flexibel in Anspruch genommen werden kann. Zur Absicherung hatte die Stadt eine Ausfallbürgschaft in gleicher Höhe übernommen.

INFO Was der Rat noch entscheidet Güterbahnhofsgelände Hier haben die Abrissarbeiten der alten Hallen begonnen. Der Rat soll nun grünes Licht für die digitale Bürgerbeteiligung geben. Elternbeiträge Der Erstattung von Gebühren für Kita, Tagespflege und Verpfledung für Corona-bedingte Ausfallzeiten soll zugestimmt werden. Soziokulturelles Zentrum Hier geht es wie berichtet zunächst um Finanzmittel für eine Probephase. Stadtbibliothek Der Ausweis für Schüler soll kostenfrei werden. IGA Die Gartenausstellung 2027 wird zunächst mit rund 8,3 Millionen Euro gefördert. Duisburger Norden Das Modellvorhaben mit dem 50-Millionen-Euro-Förderprogramm für Marxloh und Hamborn steht zur Abstimmung. Pandemiekosten und Altschulden Der Rat soll die Verwaltung auffordern, Hilfe vom Land und eine Lösung bei den Altschulden einzufordern. Masterplan Zoo Die Attraktivitätssteigerung, verbunden mit Investitionen von 76 Millionen Euro in den nächsten 25 Jahren, soll auf den Weg gebracht werden.

Die Erschließung erfolgt nun in fünf Bauabschnitten, die an zwei Generalunternehmer vergeben werden. Die Arbeiten für das Freiräumen, Roden und Planieren wurden Ende März begonnen. Im November soll dann die Ausschreibung für die Haupterschließung in Angriff genommen werden. Die Vergabe für die Errichtung eines neuen Kleingarten-Vereinsheims ist bereits erfolgt. Die Vermarktung des Geländes soll in 15 Lose aufgeteilt werden. „Die Vergabe der einzelnen Teilflächen erfolgt in einem Konzept- und Bieterverfahren durch eine hochklassig besetzte Jury“, heißt es in dem Gebag-Bericht. Erste Wettbewerbsverfahren soll es im Spätherbst geben, wobei die Gebag mit einem großen Interesse rechnet.

Auf dem Gelände für 6-Seen-Wedau haben erste Erschließungsmaßnahmen bereits begonnen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Weiteres wichtiges Thema der Ratssitzung ist der sechsstreifige Ausbau der A 59. Nach dem Scheitern der Tunnellösung setzt die Stadt zum Ausgleich nun folgende Schwerpunkte: Optimierter Lärmschutz und ein Gestaltungswettbewerb für die Hochstraßenvariante in Meiderich, die Überdeckelung der Autobahn in Hamborn zwischen der Jägerstraße und der Dr.-Heinrich-Laakmann-Straße sowie einen direkten Radweg von der Bürgermeister-Pütz-Straße und dem Ruhrdeich beziehungsweise der Innenstadt. Bei der 220 Meter breiten Überdeckelung in Hamborn soll auf besondere Grün- und Freiraumgestaltung Wert gelegt werden. Ein reiner Betondeckel ist nach Auffassung der Verwaltung zu wenig. Unter anderem sind Schulgärten, Schulparks oder Spielflächen denkbar.