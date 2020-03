Coronavirus in Duisburg : Stadt richtet Drive-in-Teststation ein

Foto: Christoph Reichwein (crei) 10 Bilder So läuft der Drive-in-Coronatest.

Duisburg Wer in Duisburg glaubt, am Coronavirus erkrankt zu sein und von seinem Hausarzt zur Untersuchung zugelassen wurde, der kann sich ab sofort an einem mobilen Testzentrum untersuchen lassen. Dafür müssen Patienten nicht einmal das Auto verlassen.

Duisburg hat ein sogenanntes mobiles Drive-in-Testzentrum für Coronavirus-Verdachtsfälle in Betrieb genommen. Das teilte die Verwaltung unserer Redaktion am Freitagmorgen mit. Demnach ist das „Coronatestzentrum zur mobilen Testung“ bereits am Montag durch Mitarbeiter der Feuerwehr und der Duisburger Hilfsorganisationen errichtet worden.

Das Fieberzentrum wird der Stadt zufolge täglich von 8 bis 20 Uhr bereit sein, um Personen bei begründetem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion zu testen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssten potentiell infizierte Personen zunächst telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt oder, außerhalb der Sprechzeiten, mit dem kassenärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116 117 aufnehmen.

Wichtig dabei: Nur der Arzt kann entscheiden, ob ein Test erforderlich ist. Ist dies der Fall, nimmt der Mediziner die Daten des Patienten auf und übermittelt diese an das Testzentrum. Weiter teilt der Arzt dem Patienten mit, wo sich das mobile Testzentrum aktuell befindet.Vor Ort müssen sich Patienten zwingend mit dem Personalausweis ausweisen.

Getestet wird der Stadt zufolge sitzend im Auto – Aussteigen ist weder erlaubt noch nötig. Diese Vorgehensweise sei wichtig, um einer eventuellen Verbreitung des Virus vorzubeugen. Nach erfolgtem Test werden Patienten in häusliche Quarantäne entlassen, bis das Testergebnis vorliegt.