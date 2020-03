Stadtentwicklung in Duisburg : Vorbereitungen für den neuen RheinOrt

Duisburg Die Abrissbagger haben in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet: Immer mehr der alten Industrieanlagen neben dem Rheinpark werden dem Erdboden gleich gemacht. Hier soll das neue Quartier RheinOrt entstehen.

RheinOrt wirft seine Schatten voraus: Das geplante neue Stadtviertel im Anschluss an den Südwesten der Innenstadt in Hochfeld, soll einmal bis zu 4500 Menschen eine Heimat bieten. Citynah, direkt am Hochufer des Rheins, mit dem RheinPark in unmittelbarer Nähe. Bisher war dies für viele kaum nachvollziehbar, denn die dort noch befindlichen alten, zum Teil schon lange nicht mehr genutzten Industrieanlagen standen einer Entwicklung massiv im Weg.