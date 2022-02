Fleischbetrieb aus NRW : Empörung über Corona-Sonderregeln für Tönnies

Kreis Gütersloh Speziell für den Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wurden offenbar geltende Corona-Regeln gelockert. Das NRW-Gesundheitsministerium soll davon gewusst haben. Der Vorgang sorgt für Empörung.

Der Fall sorgt für Ärger und Unverständnis, auch in der Politik. „Es kann nicht sein, dass im Kreis Gütersloh nach wie vor gerade beim Thema Corona die Firma Tönnies eine Extrawurst erhält“, sagt Josef Neumann, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Speziell bei Tönnies arbeiteten viele Menschen aus Ländern, in denen bei Corona-Vorkehrungen nicht die gleichen Standards gelten wie in Deutschland. Wenn nun ausgerechnet für eine Firma mit einer solchen Mitarbeiterstruktur Sonderregelungen eingeführt würden, dann werde „die Gesamtstrategie, die wir für die wir für die Gesundheitsvorsorge tragen, an diesem Beispiel infrage gestellt“. Das sei ein „Schlag ins Gesicht“ für diejenigen, die sich um Gesundheitsschutz bemühten.