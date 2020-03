Truppenbewegungen eingestellt : Defender 2020 – Corona bremst das Militär aus

Niederrhein Das Corona-Virus bringt das Mega-Militärmanöver „Defender 2020“ zum Straucheln. Zwar haben die meisten Truppen ihr Ziel schon erreicht, die weitere Übung wird jetzt allerdings bis auf Weiteres ausgesetzt.

„Derzeit sind alle US-Truppenbewegungen faktisch ausgesetzt“, teilt die Bundeswehr mit. „Es werden absehbar keine weiteren Schiffe in Belgien und den Niederlanden entladen, noch weitere Soldaten auf deutschen Flughäfen eingeflogen.“ Mit wenigen Ausnahmen seien die Marschbewegungen der ersten Kontingente in Deutschland schon abgeschlossen, die meisten Truppenteile hätten ihre Zielstandorte erreicht. In „enger Abstimmung“ mit allen an dem großen Manöver beteiligten Nationen werde nun zeitnah über das weitere Vorgehen entschieden.