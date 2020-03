Ein Familienroman : Familientreffen in der US-Provinz

James Wood ist ein in England wie in den USA prominenter Literaturkritiker, der mit „Upstate“ nun seinen ersten Roman vorgelegt hat: das Porträt einer Familie, die nach Jahren der Entfremdung wieder zusammen findet.

Alan, ein 68jähriger, im Berufsleben erfolgreicher britischer Immobilienmakler, ist Vater zweier längst erwachsener Töchter. Da ist Helen, eine erfolgreiche und mit beiden Beinen im Leben stehende Londoner Musik-Managerin. Und da ist Vanessa, Philosophie-Dozentin an einem amerikanischen Provinz-College, die seit ihrer Kindheit mit seelischen Problemen belastet ist und jetzt in einer akuten Krise steckt. Beide Schwestern hatten in ihrer Kindheit den frühen Verlust ihrer Mutter zu bewältigen, beide gingen aber von Anfang an ganz unterschiedlich damit um.

Ein Hilferuf von Josh, dem Lebensgefährten Vanessas, veranlasst Alan, mit seiner Tochter Helen in die USA zu fliegen, um Vanessa beizustehen. Im Landhaus von Vanessa und Josh in „Upstate New York“ (im Norden des Bundesstaates New York) suchen alle vier in vielen Gesprächen nach den tieferen Ursachen der seelischen Probleme, die Vanessa von ihrer Kindheit an begleitet hatten, und nach Auswegen aus der aktuellen Krise – und finden dabei auch wieder als Familie zusammen.