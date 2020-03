Höhere Standgebühren : Kirmes-Schausteller müssen mehr zahlen

Dinslaken Dinslaken beabsichtigt, die Standgelder bei Volksfesten zu erhöhen. Nach den bisherigen Überlegungen sollen diese Gebühren nur um neun Prozent angehoben werden, obwohl die Erhöhung für die Kommune nicht kostendeckend ist.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass es in diesem Jahr eine Steigerung bei den Kosten für die Durchführung von Kirmessen geben wird. Das führt dazu, dass die Standgelder, die bei Volksfesten wie Kirmessen anfallen, angehoben werden müssen. „Zur Veremeidung einer hohen zusätzlichen finanziellen Belastung für die Gebührenpflichtigen werden wie in den Vorjahren keinen kostendeckenden Gebühren, sondern lediglich eine Erhöhung der Gebühren um neun Prozent kalkuliert“, führt die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Finanzausschuss aus, dessen Mitglieder sich in ihrer nächsten Sitzung mit dieser Thematik befassen werden.

Wie die Stadtverwaltung darlegt, wirkt sich begünstigend auf die Gebührenhöhe aus, dass aufgrund neuer Gerichtsurteile die Kosten für eine abstrakte Gefahrenabwehr (fiktiver Terroranschlag) dem Gebührenpflichtigen nur auferlegt werden können, wenn es dazu eine spezielle Ermächtigungsgrundlage gibt. „Allerdings fehlt es an einer gesetzlichen Grundlage für die gebührenrechtliche Einbeziehung der Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, die einer abstrakten Gefahrenabwehr dienen“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage. Nach ihrer Aussage belaufen sich die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen auf 42.500 Euro. 25 Prozent dieser Kosten, also 10.625 Euro, werden für die Abwehr abstrakter Gefahren verwendet und deshalb nicht in die Gebührenkalkulation einbezogen. Auch werden gemäß Ratsbeschluss von Juli 2012 weiterhin nur 40 Prozent der Abschreibungen der Infrastrukturkosten des Kirmesgeländes berücksichtigt, da die Fläche auch für andere Veranstaltungen genutzt wird.