Dampfsperren und Abdichtungen : Dachsanierung im Allwetterbad abgeschlossen

Von links: Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link, Sportdezernent Ralf Krumpholz und Marc Rüdesheim (Duisburg Sport). Foto: Stadt Duisburg/Uwe Koeppen

Walsum Die umfangreichen Sanierungsarbeiten auf dem Dach des Allwetterbades an der Scholte-Rahm-Straße 16 in Walsum sind abgeschlossen. Im Laufe der Jahre hatte sich Feuchtigkeit in der Dämmung festgesetzt, so dass der Dachaufbau erneuert werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ermöglicht wurde das Projekt durch das „KInvFG“-Förderprogramm des Bundes. Die Finanzierung erfolgt durch Fördergelder der Kommunalen Investitionsoffensive. So muss sich die Stadt Duisburg mit lediglich zehn Prozent an den Baukosten beteiligen. „So macht das Allwetterbad wieder Spaß. Außerdem sparen wir durch die Dachsanierung noch 15 Prozent Energiekosten ein“, sagt Oberbürgermeister Sören Link. Sportdezernent Ralf Krumpholz betonte einen weiteren positiven Effekt: „Durch den verbesserten Schutz der Bausubstanz ist das Allwetterbad jetzt gut für die Zukunft aufgestellt.“ So wurden 2000 Quadratmeter Dachflächen nach der Energiesparverordnung saniert. Ausgenommen waren die fahrbaren Cabrio-Segmente, die bei schönem Wetter aus dem Hallen- ein Freibad machen. Dampfsperren und Abdichtungen aus Folienschichten halten nun Regen und Dampf außen vor. Zusätzlich wurden ein Dutzend Lichtkuppeln erneuert. Vier von ihnen dienen der Entrauchung und können über einen Notfallschalter schnell geöffnet werden. Mit der Installation einer modernen Blitzschutzanlage wurden die Arbeiten nun abgeschlossen.

(RP)