13-Jähriger attackiert, auf Fahrrad eingetreten : Mann greift Jugendliche an

Dinslaken/Voerde Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend eine kleine Gruppe Jugendlicher aus Voerde beschimpft und körperlich angegriffen haben soll. So soll er versucht haben, einen 13-Jährigen zu schlagen, und anschließend auf dessen Fahrrad eingetreten haben.

Der Vorfall ereignete sich um 18.50 Uhr an der Hagenstraße in Dinslaken, also im Umfeld des Otto-Hahn-Gymnasiums. Vier etwa gleichaltrigen Jugendliche aus Voerde hielten sich dort zusammen auf, als der Erwachsene auf sie zukam und sie beschimpfte. Warum, ist unklar: „Es ging wohl irgendiwe um die Lautstärke“, so Polizeisprecher Timm Wandel. „Was dahinter steckt, dass werden die Ermittlungsarbeiten erst ergeben.“ Jedenfalls soll der Täter dann versucht haben, gegenüber dem 13-Jährigen handgreiflich zu werden, und sich dann dem Fahrrad zugewandt haben. „Er hat mehrmals gegen das Fahrrad getreten“, Speichen seien verbogen und die Bremsen kaputt, so Wandel. Dann ging der Mann weg.