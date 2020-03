Kompaktkurse haben Tradition : Schwimmfreunde Hünxe freuen sich über 280 „Seepferdchen“

Hier werden aus Nichtschwimmern Schwimmer. Foto: sfh

Hünxe 2019 war für den Verein ein besonders erfolgreiches Jahr. Viele Kinder und Jugendliche haben das Schwimmen gelernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für das Jahr 2019 können die Schwimmfreunde Hünxe auf besonders beeindruckende Zahlen im Schwimmunterricht verweisen. Neben insgesamt 280 ausgestellten „Seepferdchen“-Abzeichen dokumentieren weitere vergebene Schwimmabzeichen, wie wichtig es den Schwimmfreunden ist, dass Kinder und Jugendliche schwimmen lernen und ihre Fähigkeiten ausbauen. Über 300 Abzeichen („Seeräuber“, „Stundenschwimmer“ sowie Jugendschwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold) wurden an den Schwimmnachwuchs verteilt.

„Wir haben die Ausbildung vom Nichtschwimmer zum Schwimmer in unserer Vereinssatzung als Ziel formuliert“, sagt Vereinsvorsitzender Hans-Peter Schmitz. „Deswegen stellen wir auch das Schulschwimmen in Hünxe sicher. Es muss vermieden werden, dass zu viele Badeunfälle tragisch enden.“ In Hünxe wird dem entgegengewirkt. Alle Hünxer Kinder erhalten Schwimmunterricht während ihrer Grundschulzeit. Darüber hinaus ist in der Hünxer Gesamtschule verlässlich Schwimmen im Stundenplan vorgesehen. Dies ist mit der Gemeinde festgelegt und war Grundbedingung für die Zuwendung der Gemeinde zur Grundsanierung in 2015/2016.

Auch Schulen von außerhalb kommen zum Schulschwimmen, so etwa die in Trägerschaft des Kreises Wesel stehende Förderschule „Waldschule Hünxe“. Darüber hinaus werden in Kooperation mit externen Partnern bereits Wassergewöhnungskurse für Kleinst- und Kleinkinder angeboten, die regelmäßig schnell belegt sind (Säuglingsschwimmen).

Eine lange Tradition haben die vierwöchigen Kompaktschwimmkurse der Schwimmmeister für Kinder ab fünf Jahren, an denen im Jahr 2019 über 200 Kinder teilnahmen. Drei Mal in der Woche erhalten die Kinder qualifizierten Schwimmunterricht mit den Schwimmmeistern mit dem Ziel, am Ende das „Seepferdchen“ abzulegen. Vor allem vor der Einschulung in die Grundschule und vor den Sommerferien, wenn es im Urlaub an Gewässer geht, sind die Anmeldelisten schnell gefüllt.

(RP)