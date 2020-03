Wegen Corona : Hünxe: Keine öffentlichen Veranstaltungen

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hünxer Rathauses sind nur noch telefonisch, per E-Mail oder mit Terminvereinbarung erreichbar. Foto: Heinz Schild (hsd)

Voerde/Hünxe Die Verwaltungen der Stadt Voerde und der Gemeinde Hünxe haben am Wochenende darüber informiert, was in den jeweiligen Kommunen zur Vermeidung der Ausbreitung von Corona unternommen wird.

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen, sind „einschneidende Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen ud n Bürger schnellstmöglich umzusetzen“, wie die Voerder Stadtverwaltung mitteilt. Leitlinie sei dabei, die Anzahl sozialer Kontakte in den kommenden Wochen zu reduzieren.

Für Voerde und Hünxe gilt gleichermaßen, dass der Schulbetrieb ab Montag, 16. März, eingestellt wird. Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf die neue Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag, 17. März, ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen sorgen ihrerseits dafür, dass an beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeiten eine Betreuung der Schulkinder sichergestellt ist. Die Schulbusse fahren in Hünxe am 16. und 17. März wie üblich. In Voerde wird für die Kinder der Klassen 1 bis 6 von sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen (dazu gehörn Arzte, Pfleger, Polizisten) während der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein Betreuungsangebot vorbereitet. Einzelheiten regelt die jeweilige Schulleitung.

Info Statistik und allgemeine Hinweise zu Corona Fallzahlen Der aktuelle Stand zur Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel sowie allgemeine Hinweise können im Internet eingesehen werden unter dem Link. https://www.kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/

Alle Kindertagesstätten in Voerde und Hünxe sind ab Montag, 16. März, geschlossen und dürfen von den Kindern nicht betreten werden.Wie die Verwaltungen mitteilen, ist geplant, für die Kinder bestimmter Berufsgruppen eine Notbetreuung einzurichten.

Der Voerder Bürgermeister hat nach Bewertung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) mehrere Maßnahmen festgelegt. Eine Allgemeinverfügung der Kommune besagt, dass Veranstaltungen ab 100 Besucher in geschlossenen Räumen und ab 200 Besucher im Freien untersagt sind. Folgende städtische Einrichtungen sind geschlossen: sämtliche kommunalen Sportanlagen wie Sportplätze und Turnhallen, das Hallenbad, das Jugendzentrum Juz und die Stockumer Schule; die Bücherei Voerde sowie die Stadtteilbüchereien Friedrichsfeld, Spellen und Möllen. Bei Trauungen im Standesamt wird die Zahl der Teilnehmer auf 15 Personen im Trausaal begrenzt. Um die Ansteckungsgefahr für gleichzeitig im Rathaus wartende Bürger zu vermeiden, bittet die Voerder Stadtverwaltung darum, nur in dringenden Fällen das Rathaus nach vorheriger Terminvereinbarung aufzusuchen. Die allgemeinen Sprechzeiten werden aufgehoben und die Wartebereiche im Rathaus geschlossen. Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 19. April, beziehungsweise bis zu deren Aktualisierung oder Aufhebung. Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Stadt Voerde unter www.voerde.de

Nach Mitteilung der Hünxer Verwaltung sind „alle öffentlichen Veranstaltungen, welche auf dem Gebiet der Gemeinde Hünxe durchgeführt werden, mit sofortiger Wirkung untersagt“. Hingewiesen wird darauf, dass auch Osterfreuer als öffentliche Veranstaltungen gelten. Bei privaten Veranstaltungen auf Gemeindegebiet, so die Hünxer Verwaltung weiter, sind „zwingend die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu den Infektionschutzmaßnahmen“ einzuhalten.

Die Büchereien der Gemeinde Hünxe in den Schulen bleiben bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Das Hallenbad der Schwimmfreunde Hünxe ist ebenfalls geschlossen. Das Rathaus sollte nur aufgesucht werden, wenn ein persönlicher Besuch unbedingt erforderlich ist. Die Kräfte des Rathauses, einschließlich des Bügerbüros, sind nur noch telefonisch, per E-Mail oder mit Terminvereinbarung erreichbar. Der öffentliche Zugang zum Rathaus ist zunächst nicht mehr möglich. Eine Terminvereinbarung ist frühestens am Montag, 16. März, 14 Uhr, möglich, um die neuen Regelungen mit den Mitarbeitern zu besprechen. Die Teilnehmerzahl bei Trauungen wird auf maximal 20 Personen begrenzt.