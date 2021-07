Literaturabende in Sonsbeck : Ein Zimmerschlüssel zu vier Welten

Autor und Literaturvermittler Tilman Strasser hat das Projekt „Zimmer 13“ entwickelt, um Literaturbegegnung trotz Corona möglich zu machen. Foto: Marco Piecuch

Sonsbeck Das Sonsbecker Landhotel Lebensart ist Schauplatz der Literaturreihe „Zimmer 13“. Dort lesen niederländische und deutsche Autoren aus ihren Heimatromanen. Es geht um Atomkraftwerke, Familientragödien und Flucht vor sich selbst.

Ein Urlaub dient dazu, das eigene Provinznest mal zu verlassen, sich auf Reisen zu begeben und fremde Welten zu entdecken? Dabei bietet die eigene Heimat doch oft die spannendsten Geschichten – zumindest wenn man sich für eine Buchung im Landhotel Lebensart entscheidet. Das Sonsbecker Hotel ist eines von drei Austragungsorten der Literaturreihe „Zimmer 13“, die vom 7. bis zum 11. August stattfindet. Niederländische und deutsche Autoren lesen in Hotelzimmern aus ihren Werken und laden zum Check-in. „Sie gehen in ein Hotel – und landen in einem Buch“, fasst Maike Beier von Kulturraum Niederrhein als Veranstalter die erstmals angebotene Lesereihe zusammen.

Die Autoren sind allesamt junge, frische Stimmen der deutschen und niederländischen Literaturszene. „Die Texte stehen alle in einem thematischen Bezug rund um die Heimat im ländlichen Raum“, so Beier. Es gehe um die Wiederkehr an Orte der Kindheit sowie um die Auseinandersetzung mit der vermeintlichen „Provinz“. Damit gliedert sich die Lesereihe in das Jahresthema des Kulturhistorischen Museumsnetzwerks Rhein-Maas ein, das mit Lesungen, Ausstellungen und Exkursionen die Schaffensräume der Provinz als Kontrast zu den Metropolen auf den Prüfstand stellt.

Info Alle Leseabende sind kostenlos Buchung Der Eintritt zu den Leseabenden ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter anmeldung@kulturraum-niederrhein.de. Die Teilnahme ist nur mit Nachweis einer negativen Corona-Testung, Genesung oder Impfung möglich. Alle Lesungen finden jeweils von 19 bis 20 Uhr und von 20 bis 21 Uhr statt. Übernachtungen können direkt bei den Hotels gebucht werden. Das Landhotel Lebensart, Marienbaumer Straße 152 in Sonsbeck, ist erreichbar unter Tel. 02801 8399460; www.landhotel-lebensart.de Weiteres Programm Im Schloss Ringenberg in Hamminkeln sind am Samstag, 7. August, die Autoren Peter Zantingh („Nach Matthias“) und Bastian Schneider („Paris im Titel“) zu Gast. Am Sonntag, 8. August, bietet Schriftstellerin Ulla Lenze von 10 bis 16 Uhr ein Tagesseminar zum literarischen Schreiben an. Abends liest Lenze aus ihrem Roman „Der Empfänger“. Ebenfalls zu Gast ist dann Daan Heerma van Voss („Abels letzter Krieg“). Im Rinalo Hotel Kleve können Literaturfans am Mittwoch, 11. August, Mathijs Deen („Unter den Menschen“) und Kristin Höller („Schöner als überall“) zuhören. Online Das komplette Programm und weitere Infos gibt’s unter www.niederrhein-museen.de

Nicht zufällig wurden für „Zimmer 13“ drei Hotels ausgewählt, „die stellvertretend für die Region stehen und darüber hinaus tolle Startpunkte für Tagesausflüge sind, bevor es dann abends zur Lesung geht“, erklärt Beier. Neben dem Landhotel Lebensart in Sonsbeck nehmen auch das Schloss Ringenberg in Hamminkeln und das Rinalo Hotel in Kleve teil. Insgesamt zehn junge Autoren präsentieren ihre Werke. In Hamminkeln bietet die Schriftstellerin Ulla Lenze zudem ein Tagesseminar zum literarischen Schreiben an.

„Auch die Literatur- und Buchbranche hat sich im letzten Jahr neu erfinden müssen“, sagt Beier. Buchmessen sind ausgefallen, Literaturfestivals wurden abgesagt oder in den digitalen Raum verlegt. Selbst Lesungen in kleinen Kreisen, wie in Literatur-Cafés, konnten nicht stattfinden. „Was sich daraus entwickelte, war ein überraschend buntes Angebot an digitalen Formaten“, sagt Beier. „Doch so schön es war, dass zumindest digital viel literarisches Leben stattgefunden hat und weiterhin stattfindet, auf analoge, intime Literaturbegegnungen verzichten wir nun schon viel zu lange.“ Und genau dort will „Zimmer 13“ ansetzen: „Wir möchten die intime Begegnung mit Schreibenden und ihren Texten wieder ermöglichen“, betont Beier. „Die Idee ist, den Menschen dort zu begegnen, wo sie Erholung suchen und den Urlaub mit einem einzigartigen Literaturerlebnis garnieren.“

Im Landhotel Lebensart kann man am Montag, 9. August, unter anderem Bregje Hofstede begegnen. Die niederländische Kolumnistin und Schriftstellerin liest aus ihrem Werk „Verlangen“ die freimütige Geschichte einer jungen Frau, die von zu Hause flieht, weil sie jahrelang vor sich selbst geflohen ist. Ihr Buch handelt davon, wie überwältigend die erste Liebe ist – bis sie einen einengt. Aufgeworfen wird die Frage, ob es in jeder Liebesgeschichte letztlich um Betrug geht.

Die Niederländerin Bregje Hofstede liest zum Auftakt in Sonsbeck. Foto: Willemieke Kars

Am gleichen Abend ist auch Christoph Peters in Sonsbeck zu Gast. Der Autor aus Kalkar stellt seinen „Dorfroman“ vor. Mit Sinn für Komik erzählt er von dem niederrheinischen Dorf Hülkendonck. Dort soll der „Schnelle Brüter“ gebaut werden – und spaltet die Menschen im Ort so tief wie das ganze Land. Peters reist zurück in die Zeit, in der das neuartige Atomkraftwerk in seinem Heimartort Kalkar geplant wurde, und erzählt einfühlsam und packend von inneren Zerreißproben, Aktivismus und dem turbulenten Aufbruch in die heutige Bundesrepublik.

Christoph Peters aus Kalkar liest aus seinem „Dorfroman“. Foto: Peter von Felbert

Mit seinem Roman „Mitgift“ rückt Henning Ahrens am Dienstag, 10. August, den Verwundungen einer Epoche auf den Leib und erzählt ebenso mitreißend wie empathisch vom Verhängnis einer Familie. Sieben Generationen in Folge bewirtschaften die Leebs ihren Hof – und immer gilt es, das Erbe zu wahren. Doch über die Opfer breitet sich Schweigen, bis Wilhelm Leeb schließlich vor der Tür von Gerda steht – in seinem Gesicht die Tragödie eines Jahrhunderts.

Henning Ahrens erzählt vom Verhängnis einer Familie. Foto: G. Strijewski

Am gleichen Abend entführt auch Peter Terrins Roman „Blanko“ in eine mitreißende Familiengeschichte: Die Frau verloren, allein für den gemeinsamen Sohn verantwortlich: Viktor hat es nicht leicht. Doch er stellt sich der Verantwortung, auch wenn das heißt, dass er den Jungen mit dem Taxi zur Schule bringen muss. Aber wie kann es sein, dass dort jedermann das Gelände betreten kann? Und was hat es mit dem eigentümlichen Klassenlehrer auf sich? Terrin erzählt die Geschichte eines Kontrollverlusts so überzeugend, dass selbst das absurdeste Verhalten schlüssig wirkt.

Peter Terrin befasst sich in seinem Roman mit Kontrollverlust. Foto: Jef Boes

An allen Leseabenden anwesend ist auch der Autor und Literaturvermittler Tilman Strasser, der das Projekt „Zimmer 13“ entwickelt hat. Seit dem vergangenen Jahr hat Strasser die „Zwischen/miete NRW“, eine Lese- und Diskussionsreihe mit Schreibenden, die eigentlich in WGs stattfindet, erfolgreich in den digitalen Raum übertragen. Mit „Zimmer 13“ will er aber den Hunger nach der „ganz echten Literaturbegegnung“ wieder stillen. Als Moderator tritt Strasser allerdings nicht auf. „Wir möchten, dass die Zuhörer den Schreibenden ganz ungefiltert begegnen können“, erklärt Beier von Kulturraum Niederrhein. „In der intimen Atmosphäre eines Hotelzimmers entsteht ein Gespräch von ganz allein.“ So soll nach den Lesungen die Begegnung an der Hotelbar fortgeführt werden. Der Projektentwickler sowie die Autoren freuen sich auf Literaturgespräche bei einem kühlen Getränk.

Der Eintritt zu den Lesungen ist frei, die Teilnehmerzahl aber begrenzt. Damit trotzdem jeder zuhören kann, startet das Programm jeweils um 19 und um 20 Uhr. Die niederländischen Romane werden in Originalsprache gelesen. Eine Übersetzung wird eingeblendet.

(beaw)