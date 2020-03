Keine aktuellen Fallzahlen für einzelne Städte mehr : Jetzt 89 Fälle von Coronavirus im Kreis Wesel

Der Kreis nennt ab sofort keine Stadtnamen mehr beim Coronavirus. Es werden zu viele Fälle. Es gibt aber auch beruhigende Nachrichten. Die Krankheitsverläufe sind bisher im Kreis Wesel nicht dramatisch.

Die Fallzahlen bei Coronavirus-Infizierten im Kreis Wesel steigen stark. Waren es bei letzter Meldung Ende vergangener Woche am Freitag noch 26 Fälle, so liegt die Zahl nun bei 89 Fällen, wie die Kreispressestelle am Montagmittag mitteilte. Erfreulich: „Die Krankheitsverläufe stellen sich bisher weitestgehend als unproblematisch dar“, erläutert der Kreis Wesel. In der Konsequenz weist die Kreisverwaltung die Fallzahlen nun nur noch als Gesamtzahl ohne Nennung einzelner Städte aus. „Der Verifizierung der Ortsangaben in den Fallmeldungen, die durch unterschiedliche Kanäle beim Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel eingehen, nimmt für die reine Information über die Pressestelle derzeit zu viel Zeit in Anspruch“, erläuterte die Kreispressestelle. Die Kollegen vom Fachdienst Gesundheitswesen seien wie in den vergangenen Wochen damit beschäftigt, die Infizierten, die sich in häuslicher Quarantäne befinden, telefonisch zu betreuen und für deren Fragen und Sorgen da zu sein. „Darüber hinaus werden laufend Kontaktpersonen ermittelt und notwendige Schritte und Maßnahmen ergriffen, um die schnelle Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Wesel zu verlangsamen“, erklärte die Pressestelle.