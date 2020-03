Geschlossene Schulen : Welche Kinder in Duisburg jetzt Anspruch auf Notbetreuung haben

Duisburg Geschlossene Schulen und Kitas bringen viele Eltern in Duisburg in Bedrängnis. Einige Berufsgruppen haben allerdings Anspruch auf eine Notbetreuung. Welche das sind – und wie das Betreuungsangebot funktionieren soll.

Wer hat Anspruch auf Notbetreuung? Anspruch auf Notbetreuung haben in Duisburg doppelt in Schlüsselberufen berufstätige Elternpaare sowie berufstätige Alleinerziehende, die in folgenden sogenannten kritischen Infrastruktursektoren beschäftigt sind:

Wie wird die Betreuung organisiert? Schulen in Duisburg halten zur Entlastung des Personals in kritischen Infrastrukturen eine Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs vor. Dabei werden die Betreuungsgruppen grundsätzlich im bisherigen Klassenverband für Schüler der eigenen Schule eingerichtet und sollen nur in Ausnahmefällen mehr als fünf Kinder umfassen. Die Betreuungszeiten erstrecken sich auf den Zeitraum des Schulbetriebes, wie dieser an der jeweiligen Schule einschließlich einer Ganztagsbetreuung stattfinden würde. Die Eltern sind verpflichtet, für die Verpflegung ihrer Kinder selbst zu sorgen. Der Transport zu den Schulen muss ebenfalls von den Eltern selbstständig übernommen werden. Die Notbetreuung bedarf einer schriftlichen Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers. Eine entsprechende Bescheinigung auf Unabkömmlichkeit des Elternteils in ihrer konkreten Tätigkeit muss der Schulleitung vorliegen, damit der Schüler in eine Notgruppe aufgenommen werden kann. Kinder können die Angebote nur wahrnehmen, wenn sie nicht am Coronavirus erkrankt sind oder sein könnten. Kitakinder sollen ab Mittwoch in Notgruppen der jeweiligen städtischen Einrichtung betreut werden.