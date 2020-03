Coronavirus in Duisburg : Duisburger halten Abstand

An der Keniastraße warten Kunden darauf, in den Baumarkt zu kommen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Beim Einkauf am Samstag und auch beim Spaziergang am Sonntag haben die Duisburger deutlich mehr darauf geachtet, soziale Kontakte zu vermeiden. Fast überall wurde darauf geachtet, Abstand zu den Mitmenschen zu halten.

Stadtweit die selben Bilder: Das strahlende Wetter lockt die Menschen in Duisburg ins Freie. Und dennoch sind Unterschiede zu normalen sonnigen Frühlingswochenenden festzustellen. So ist die Zahl der Spaziergänger oder Jogger an der Sechs-Seen-Platte im Duisburger Süden oder am Toeppersee im Westen augenscheinlich nicht anders als sonst. Allerdings fällt sofort ins Auge: Meist sind die Menschen allein oder zu zweit unterwegs, andere mit ihrem Hund, junge Familien mit Kindern. Aber größere Gruppen sind nicht zu sehen. Wer sich trifft, unterhält sich – aber auch hier sichtbar um Abstand bemüht.

Die City ist am Sonntagnachmittag relativ leer – wenn auch nicht ganz. Meist sind es Paare, die über die Königstraße flanieren. Ansonsten ist wenig los. Kein Wunder: Eisdielen und Cafés haben meist geschlossen, es gibt keine Außengastronomie, wo man sich für einen Cappuccino, ein Weißbier oder einen Eisbecher hinsetzen könnte.

Die City am Sonntagnachmittag: gähnende Leere. Foto: Mike Michel

Und so bleibt den meisten nicht viel anderes übrig, als nach dem Spaziergang gleich wieder nach Hause zurück zu kehren. Und so sollen sie es ja auch machen, um eine weitere Ausbreitung des Virus nach Möglichkeit zu verhindern. Die Sitzplätze im Café Dobbelstein neben der Sparkasse an der Königstraße sind verwaist. An normalen Frühlingssonntagen mit viel Sonnenschein wären hier wohl am Nachmittag alle Plätze besetzt.

Die Tür zum Café indes steht demonstrativ offen. Eine Frau mit einem in Papier eingewickelten Kuchentablett bringt die süßen Gebäckstücke nach Hause. Auch drinnen sind – natürlich – alle Sitzplätze leer. Zwei junge Frauen hinter der Theke warten auf Kundschaft. Lohnt sich das denn überhaupt? „Ja, doch“, beteuert eine der Verkäuferinnen. Der Kuchen werde eben nur zum Mitnehmen verkauft. Um 16 Uhr schließt dann auch das Café Dobbelstein.

Die Stühle sind leer bei Dobbelstein. Foto: Mike Michel

Wenig um Abstand bemüht ist die Trinkerszene am Schiffsmaskenbrunnen: Rund ein Dutzend Menschen sitzt hier eng bei einander – angesichts der kalten Temperaturen zumindest nachvollziehbar.

Auch am Samstag lief Duisburg im Entschleunigungsmodus. In vielen Duisburger Geschäften war man bemüht, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. So waren in den Aldi-Filialen vor den Kassen auf dem Boden Markierungen angebracht, vor denen Kunden warten mussten, bis sie ans Band kamen. In Asterlagen zum Beispiel war eine Kraft extra an den Kassen abgestellt, die die Einhaltung der Markierungen überwachte. Die Kassiererinnen waren mit übereinander gestapelten Boxen von den Kunden getrennt. Viele Kunden waren mit Schutzhandschuhen unterwegs, Atemschutzmasken hingegen waren nur ganz vereinzelt zu sehen.

In den Aldi-Filialen wurde um Abstand gebeten - die meisten hielten sich daran. Foto: Mike Michel