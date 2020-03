Duisburger Geschichte und Geschichten : Eine verdrängte Pandemie als Wiedergänger

Duisburg Der Spanischen Grippe fielen allein im Deutschen Reich rund 426.000 Menschen zum Opfer. Virologen sind allerdings vorsichtig, die neue Corona-Seuche mit der Pandemie zu vergleichen.

Die Mehr­heit der Ex­per­ten nimmt heu­te an, dass die Spa­ni­sche Grip­pe ih­ren Aus­gangs­punkt in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten nahm. Mit US-Truppentransportschiffen gelangte die Seuche offenbar nach Frankreich. Doch die krieg­füh­ren­den Par­tei­en un­ter­drück­ten Be­rich­te von der Front selbst dann noch, als die Krank­heit täg­lich Tau­sen­de da­hin­raff­te. Die ersten Nachrichten über die rätselhafte Epidemie drangen über das neutrale Spanien nach Deutschland – der Begriff „Spanische Krankheit“ entstand. Die lokalen Schlagzeilen im Juli 1918 jedoch zeigten andere Schwerpunkte. Die unbefriedigende Versorgungslage und die drohende Niederlage im ersten Weltkrieg beschäftigte die Menschen viel mehr. Infizierte Verwundete und Heimaturlauber brachten die Spanische Grippe ins Rheinland. Erkrankte starben qualvoll an Lungenödemen und Lungenblutungen. Nach der Statistik des Duisburger Gesundheitsamtes erfolgte 1918 ein rasanter Anstieg der Todesfälle bei den Lungenentzündungen und der Grippe (Influenza). Beide Todesursachen ergaben 1.404 Tote, mehr als das Dreifache im Vergleich zum Vorjahr (451). Die Statistikauswertung zeigt drei Wellen. Zwei im Jahr 1918 und eine mildere im Jahr 1920. Über die öffentliche Wahrnehmung in Duisburg liegen keine differenzierten Auswertungen vor. Daher wurde auf die Kölner Untersuchung von Victoria Daniella Lorenz zurückgegriffen. Ihre Dissertation zur Presse- und Behördenberichterstattung in Köln wurde im Internet veröffentlicht.



Erste Welle 3. Juli 1918: Es liege „kein Grund zur Beunruhigung der Bevölkerung vor“ und es genüge „im allgemeinen dasselbe Verhalten und dieselbe Vorsicht wie bei Erkältungskrankheiten“ walten zu lassen +++ 21. Juli: Zwar verliefen die meisten Fälle „leicht und schnell“, „aber auch in Köln [sei] die Erfahrung gemacht worden, dass neben der Zahl der leichten Erkrankungen einige Fälle gefährlicher und schlimmer [verliefen]“ +++ Nicht nur in Köln tauchte das Virus be­reits nach we­ni­gen Wo­chen wie­der ab. War der Spuk vorbei? Mitnichten. Die „Spanische Grippe“ kehrte weltweit mit ungeheurer Wucht im Herbst desselben Jahres zurück.



Zweite und dritte Welle Am 15. Oktober 1918 schien sich die Lage gravierend zu verschlechtern. Die Krankenhäuser seien voll, es gebe „schwere Fälle“ und die Lage sei „ernst“. +++ 15.10.18: Die Schulen als Ansteckungsherde sollten bis zum 10. November geschlossen werden +++ 21. Oktober: Von der Ausdehnung der Schließung auf Theater, Kinos und andere Veranstaltungen, bei denen große Volksmassen zusammenkommen, glaubt man anscheinend, vorläufig noch absehen zu können. +++ Am 25.10. wurde von einer „nicht unerheblichen Zahl von Toten in Köln berichtet. +++ 28.10. Wegen Arbeitsunfähigkeit des Personals appellierte die Bahnverwaltung an die Bevölkerung, nur im äußersten Notfall die Bahn in Anspruch zu nehmen. +++ Im November verschwand das Thema aus dem Blickfeld. Dennoch kehrte die „Spanische Grippe“ in einer dritten Welle zurück. Insbesondere die zweite Welle der Pandemie macht deutlich: Es gab nicht genügend Plätze in den Krankenhäusern, es herrschte Ärztemangel. Antibiotika gegen die der Grippe oft folgenden bakteriellen Lungenentzündungen standen noch nicht zur Verfügung und die Menschen konnten nicht wie heute intensivmedizinisch betreut werden. Viele Bürger verblieben aus Angst vor Ansteckung in ihren Häusern. Andere sprachen dem Alkohol zu, gingen in Kneipen und Gaststätten und infizierten sich. Im Vergleich zu heute gab es keine Notfallplan- oder Eindämmungspläne, die die Ausbreitung der Grippe hätten verhindern können. Es gibt zwar einige Parallelen zur heutigen Situation, aber die innere und äußere Stabilität der Stadtgesellschaft war 1918 deutlich fragiler. Die enttäuschten Kriegsrückkehrer, der Wunsch nach einer neuen politischen Ordnung nach Abschaffung der Monarchie – all das befeuerte die revolutionäre Stimmung und die Schlagzeilen. Die Erinnerung an die Opfer der Spanischen Grippe wurde aus dem kollektiven Gedächtnis verdrängt. Gesellschaft und Wirtschaft taumelten in neue Krisen.