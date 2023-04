Ende April Volmerswerther planen Mittelalterfest zum Jubiläum

Das muss ihnen erst einmal jemand nachmachen. Innerhalb nur weniger Monate hat der Bürger- und Heimatverein Volmerswerth (BHV) ein spektakuläres Programm für die anstehende 850-Jahr-Feier am 30. April und 1. Mai zusammengestellt. Bei so einem großen Jubiläum muss es auch etwas besonderes werden, eine Zeitreise in die Anfänge ihres Stadtteils, als Volmerswerth noch die Insula Volmari im Rhein mit einer kleinen Dorfgemeinschaft war.