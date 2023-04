Vereine in Düsseldorf Das lange Warten auf die Soforthilfe

Der Post SV gehört mit seinen acht verschiedenen Abteilungen und fast 1200 Sportlern, davon allein 570 Kinder, zu den größeren Vereinen in Düsseldorf. Herzstück ist die großzügige Sportanlage an der Dreherstraße mit einem Kunstrasen- und einem Rasenplatz samt Laufbahn, acht Tenniscourts, einem Tanzsaal sowie einem Haus für Sportschützen. Und all das stand im Juli 2021 mehr oder weniger komplett unter Wasser, nur die grüne Decke des Kunstrasens war noch erkennbar, allerdings wurde der Untergrund durch das Wasser angehoben und wölbte sich zur Mitte hin. Kurz gesagt: alles eine einzige Katastrophe.