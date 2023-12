Engagement in Korschenbroich Augenhilfe feiert zehnjährige Erfolgsgeschichte

Augenarzt Raoul Edgard Cheuteu, der auch Mitglied der Korschenbroicher Schützenbruderschaft ist, erzählte eine Geschichte, die wie ein Märchen klingt, aber doch wahr ist: Vor 23 Jahren stand ein Mann in einem großen russischen Kaufhaus und suchte nach einem Klebestift. „Gott sei Dank konnte ich ihm damals helfen“, sagte der Augenarzt bei der Jubiläumsfeier in Korschenbroich. Der Suchende hieß Wolfgang Otten. „Mit der Hilfe von Wolfgang Otten und seiner Familie konnte ich mein Medizinstudium in Belarus zu Ende bringen und meine Facharztausbildung in Augenheilkunde in Russland erfolgreich absolvieren“, erzählte Cheuteu. Mit dem „Rückenwind“ war der Grundstein für das Engagement in Kamerun gelegt.