Immobilienmarkt in Düsseldorf Tiefststand beim Verkauf von Wohnungen

Düsseldorf · Noch nie wurden in Düsseldorf in diesem Jahrtausend so wenige Eigentumswohnungen verkauft wie 2022. Dennoch geben sich die Makler von Aengevelt verhalten optimistisch. Warum ist das so?

05.04.2023, 16:39 Uhr

Das Eclipse am Kennedydamm war mit rund 200 Millionen Euro voriges Jahr der Top-Immobilienverkauf in Düsseldorf. Foto: Anne Orthen (orth)

„Die Projektentwickler bewerten die aktuelle Geschäftslage schlechter denn je, sie gehen aber dennoch positiv in die nächsten zwölf Monate“, sagt Mark Aengevelt vom gleichnamigen Maklerhaus bei der Vorstellung des diesjährigen City-Reports. Letzteres hat mit der robusten Verfassung des Standorts Düsseldorf und einer Investitionsbereitschaft zu tun, die sich an die neuen Gegebenheiten anpasst. Aengevelt, Geschäftsführender Gesellschafter des alteingesessenen Unternehmens, spricht deswegen von „vorsichtigem Optimismus für 2023“.