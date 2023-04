Finanzkrise in Düsseldorf Wie hart höhere Löhne das Rathaus treffen würden

Das heißt laut Kämmerin Dorothée Schneider, wie sie in einem internen Schreiben an die Dezernenten zur Haushaltsplanung für das nächste Jahr jüngst schrieb: „Hierdurch wird die Handlungsfähigkeit und notwendige finanzielle Gestaltungskraft für Schwerpunktsetzungen in Zukunft der Landeshauptstadt Düsseldorf erheblich eingeschränkt, da die Genehmigung des Düsseldorfer Haushaltes durch die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde nur unter zu erfüllenden Bedingungen bzw. Auflagen erfolgen kann.“ Aus dem Schreiben geht übrigens auch hervor, dass die über Kredite finanzierten Schulden in den nächsten Jahren auf zwei Milliarden Euro steigen werden.