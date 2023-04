Schafe am Brückerbach haben Nachwuchs bekommen Stadt ist zufrieden mit der tierischen Mäh-Einheit

Damit die großen und kleinen Menschen was zu gucken haben, hat der Düsseldorfer Schäfer Albert Görsmeyer darauf geachtet, dass seine tierische Mäh-Einheit am Brückerbach in Wersten aus vielen Muttertieren besteht. 49 seien es an der Zahl, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion. Und viele von ihnen haben in den vergangenen Wochen und Monaten gleich doppelt ihren Job erfüllt: Zum einen die Wiesen auf dem Deich am Brückerbach schön gehalten und zum anderen für Nachwuchs gesorgt. Und so gibt es nun passend zum Osterfest hinter den Elektrozäunen gleich mehrere Lämmer zu bestaunen.