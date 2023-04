Idee von Jasmin Schelles aus Düsseldorf Der familienfreundliche Urlaubsplaner

Die gebürtige Hagenerin, 2004 zog sie der Liebe und der Arbeit wegen nach Düsseldorf, hat den Reisevirus durch ihre Eltern aufgesogen. „Die sind mit meinen beiden Brüdern und mir, Hund und Kaninchen zum Zelten gefahren. Immer in den Schulferien, weil mein Vater auch Lehrer war“, so Schellin. „Für uns Kinder war das immer toll, aber für meine Mutter war es null Urlaub.“ Nach dem Abitur erkundete sie die große weite Welt, war in den USA, Mexiko, mit dem Rucksack in Thailand. Nach und nach kamen so 40 Nationen zusammen. „Früher war es Reisen. Ich wollte alles selber entdecken, erkunden und habe nicht auf Reiseführer vertraut“, so Schellin. „Heute mache ich Urlaub und möchte mich entspannen. Und vor allen Dingen, nicht wie meine Mutter auch noch im Urlaub kochen.“