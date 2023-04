Katholiken in Düsseldorf sollen enger zusammenrücken Zusammenschluss mit Leben füllen

Und natürlich ist ein Ziel der Zusammenlegung, dass es in der neuen Einheit in einigen Jahren nur noch einen hauptamtlichen Pfarrer gibt. Das würde aus heutiger Sicht nicht Joachim Decker sein, der in zwei Jahren 65 wird und dann 25 Jahre in Eller war: „So langsam beschäftige ich mich mit Gedanken an einen Ruhestand.“ Wie der genau aussieht und ob er sich weiter in der Gemeinde engagiert, kann er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Doch jetzt will er erstmal das Zusammengehen begleiten: „Ich möchte, dass in der neuen Pastoralen Einheit jeder seinen Kirchenort behält.“ Als ein Problem einer echten Fusion zu einer Pfarrgemeinde, zu der es deswegen besser nicht käme, sieht er, dass es dann nur noch einen Kirchenvorstand geben könnte, in dem sich gar nicht alle Gemeindeeinheiten wiederfänden. Und das könnte im schlimmsten Fall nämlich genau das nach sich ziehen, was die Pastoralteams um Ganslmeier und Decker partout verhindern wollen: Die Abkehr der Gläubigen von der Kirche vor Ort, weil sie nicht mehr ihre Heimat ist.