Polizeieinsatz in Düsseldorf Beute waren 18 Energydrinks und eine Pizza – Ladendiebin festgenommen

Eine nach einem Diebstahl in Friedrichstadt festgenommene Ladendiebin soll im beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt werden. Die einschlägig bekannte Ladendiebin war am Mittwochmittag auf frischer Tat erwischt worden, als sie in einem Geschäft 18 Dosen Energy Drink und eine Tiefkühlpizza stehlen wollte.