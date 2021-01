Verkehr in Düsseldorf : Grüne fragen nach Kosten für marode Fleher Brücke

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Fleher Brücke ist baufällig, muss abgerissen werden. Die Grünen haben dazu im Landtag nun Anfragen gestellt. Es geht um die Kosten, welche die alte Brücke noch verursachen wird - und um ein weiteres Thema, das den Grünen am Herzen liegt.

Die baufällige Fleher Brücke wird Thema im Landtag. Die Fraktion der Grünen hat die Landesregierung in Kleinen Anfragen zu Stellungnahmen aufgefordert. Der Partei geht es einerseits um die verursachten Kosten und andererseits um die Chancen für einen besseren Radweg.

Im November war ein Gutachten veröffentlicht worden, nach dem es technisch nicht mehr möglich sein wird, die Brücke so zu sanieren, dass sie wieder für den sechsspurigen Verkehr freigegeben werden kann. Ein Neubau soll in den 2030er-Jahren erfolgen, bis dahin können nur vier Spuren genutzt werden.

Die Grünen fragen nun unter anderem danach, welche Kosten in den vergangenen 15 Jahren durch Sanierungsarbeiten am Bauwerk entstanden sind. Auch die Auswirkungen eines Tempolimits von 80 Kilometer pro Stunde auf diese Summe soll die Landesregierung darlegen.

Zudem wollen die beiden Abgeordneten Stefan Engstfeld und Arndt Klocke wissen, welche Investitionen bis zum Neubau nötig sind, um die Verkehrssicherheit zu erhalten. Engstfeld: „Je schneller vor allem Lkw auf Brücken fahren, desto höher sind die Schäden, die sie durch die Erschütterungen am Bauwerk anrichten. Das ist lange bekannt. Ein Tempolimit könnte eine Möglichkeit sein, die Kosten, die der Steuerzahler für die Sanierung tragen muss, zu senken.“

Experten wie Roman Suthold vom ADAC hatten bereits kritisiert, dass die Politik zu spät auf die maroden Brücken reagiert habe und so die Kosten immer höher wurden. Die Probleme seien seit 20 Jahren bekannt. Sogar ein Neubau hätte aus Sicht von Suthold möglicherweise verhindert werden können.

Den Grünen geht es darüber hinaus darum, den nun entfallenen Verkehrsraum besser zu nutzen. Der ADFC hatte deshalb bereits vorgeschlagen, den Fahrradweg zu verbreitern. Daran knüpfen die Grünen an. Sie fragen nach nötigen Umbauten und dem Zeitrahmen dafür, um in jeder Richtung eine Protected Bike Lane einzurichten, also baulich geschützte Fahrradstreifen.