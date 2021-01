Kultur in Düsseldorf : Tanzhaus lädt digital zum Tanzen während der Schulzeit ein

Kultur in Düsseldorf

Dozentin Nora Pfahl tanzt vor Kameras, die Schüler können im Internet via Vimeo zu Hause zusehen und mitmachen. Foto: tanzhaus nrw/tanzhaus nrw_

Düsseldorf Grundschüler, die wegen des Lockdowns zu Hause lernen, können ab Montag eine Tanzpause machen. Eine Tänzerin zeigt im Internet einige Bewegungen und Übungen, die Schüler können vor dem Computer mitmachen.

„Kindern im Homeschooling fehlt zurzeit die Bewegung“, sagt Nora Pfahl. Sie ist Dozentin am Tanzhaus NRW und hat zusammen mit Ivana Kisic das Projekt entwickelt. „Die Tanzpause animiert Kinder, vom Schreibtisch aufzustehen. Sie bewegen sich, atmen durch und finden mit einem positiven Gefühl sowie einer höheren Konzentration zurück in den Alltag.“

Beginn der Tanzpause ist ab Montag täglich um 10.30 Uhr. Dann wird Nora Pfahl in einem der Säle im Tanzhaus vor einer Kamera einige Aufwärmübungen und leichte Tanzbewegungen vorführen. „Ein bestimmter Tanzstil steht nicht im Mittelpunkt“, sagt Anja Fetzer, Sprecherin vom Tanzhaus. „Es geht vielmehr darum, dass die Kinder eine Pause machen, durch die Musik etwas Körperwahrnehmung erfahren, Spaß haben und dabei ihr Rhythmusgefühl schulen.“ Auf dem Programm stehen Lieder, die die Kinder aus ihren eigenen Medien kennen und die rhythmisch oder atmosphärisch orientiert sind sowie klassische Musik. „Teilweise bewegen sich die Kinder auch ohne musikalische Begleitung“, sagt Anja Fetzer. Am Ende der Tanzpause führt sie einige Atemübungen vor. Übertragen wird die Tanzpause im Internet über das Videoportal Vimeo. Es gewährleistet, dass die Kinder ausschließlich die tanzende Dozentin sehen.

Die digitale Tanzpause gibt es täglich von montags bis freitags und dauert jeweils 20 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Schulen können sich per E-Mail anmelden unter schule@tanzhaus-nrw.de. Dann erhalten die teilnehmenden Schulen den Vimeo-Link per E-Mail, der an die Kinder direkt oder über die Lehrer weitergeleitet werden kann.