A46 zwischen Düsseldorf und Neuss : Fleher Brücke wird in jede Fahrtrichtung wieder zweispurig

Düsseldorf/Neuss Der baldige Zustand mit zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung soll nun so lange bestehen bleiben, bis die Rheinbrücke zwischen Düsseldorf und Neuss abgerissen wird. Für den Neubau wurde inzwischen mit einer Raumanalyse begonnen.

Auf der Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss sollen in den nächsten Tagen in beide Fahrtrichtungen jeweils wieder zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Derzeit müssen sich Autofahrer in Richtung Landeshauptstadt mit einer Spur begnügen, stadtauswärts sind es drei.

Der Zustand mit zwei Fahrspuren in jede Fahrtrichtung soll nun so lange bestehen bleiben, bis die Rheinbrücke abgerissen wird. Wann das ist, konnte van Bebber auf Anfrage aber nicht sagen und er wollte auch nicht darüber spekulieren. Im November habe man den Planungsauftrag erhalten, inzwischen mit der Raumanalyse begonnen.

Hierbei wird das Brückenumfeld mit den langen Vorlandbrücken, dem Wasserschutzgebiet und dem Naturschutzgebiet begutachtet. „Wenn wir Ergebnisse haben, werden wir mit ihnen transparent umgehen, um in die Diskussion zu kommen“, sagt van Bebber und kündigt nach der Analyse des Umfelds eine Bürgerbefragung für die weitere Planung an. Bis es soweit ist, werde es aber vermutlich noch ein Jahr dauern.

Dass die Rheinbrücke abgerissen werden muss, wurde Mitte November bekannt. Ein neues Gutachten schloss die Öffnung von sechs Spuren aus, obwohl die Fleher Brücke in den vergangenen Monaten saniert wurde. Kostenpflichtiger Inhalt Im April 2018 waren bei Routinekontrollen Risse in den Trägern der an den Rändern überstehenden Fahrbahnplatte festgestellt worden. Bis zum Abriss werden weitere Untersuchungen am Bauwerk, das von 1976 bis 1979 für rund 94 Millionen Mark errichtet wurde, vorgenommen.