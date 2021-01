Sozial einkaufen : Kaufhaus Wertvoll öffnet nach Umzug für Online-Bestellungen

Noch kann das Kaufhaus Wertvoll lediglich Click and Collect anbieten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wersten Im neuen Standort in Wersten kann das Sozialkaufhaus der Caritas wegen der Pandemie noch nicht eröffnen, bietet aber dennoch einen Service.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Not sehen und handeln – mit diesem Leitgedanken eröffnete im Jahr 2012 der Caritasverband Düsseldorf sein erstes Sozialkaufhaus in der NRW-Landeshauptstadt. Bis November bot das „Wertvoll“ an der Völklinger Straße in Unterbilk in den Abteilungen Möbel, Schreinerei und Textil einen umfangreichen Service, bis mit den Jahren das Gebäude zu klein war.

An der Harffstraße 40 fand das Wertvoll eine neue Heimat, der Umzug aller Abteilungen ist gelungen. Besucht werden kann das Geschäft aber wegen der Corona-Pandemie noch nicht. Bitter für die Mitarbeiter, die sich große Mühe gegeben haben, die gespendeten Möbel und andere Artikel für Haushalt und Hobby attraktiv zu platzieren. „Trotz Lockdown haben Kunden die Möglichkeit, bei uns im Caritas-Kaufhaus Wertvoll einzukaufen“, sagt Stephanie Agethen, Sprecherin für die Caritas.

Der Kunde wählt online die Gegenstände aus, die er benötigt – plus Anzahl, Farbe, Größe und Preisvorstellung. „Die Kollegen stellen dann eine Auswahl an den gewünschten Gegenständen zusammen, aus denen der Kunde wählen kann“, erklärt Agethen. Wenn der Kunde zum Beispiel einen Herrenpullover in Größe L und in seiner Lieblingsfarbe möchte, würden die Kollegen zwei bis drei passende Exemplare an einem separaten Kleiderständer zur Auswahl präsentieren.

Die Ansicht der Auswahl erfolgt unter Einhaltung strenger Hygienevorgaben im Vorraum des Hauses. Der Kunde kann sich entscheiden, bezahlt werden muss mit Bargeld. Ein Umtausch ist später ausgeschlossen.

„Bei Möbeln und größeren Gegenständen erstellen wir einen Katalog, den sich der Kunde mit Bildern, Maßen und Preisen in Ruhe anschauen kann.“ Kosten für die Lieferung von Möbeln liegen in Düsseldorf je nach Entfernung zwischen 30 und 50 Euro. Geliefert wird bis an die Bordsteinkante.

Das Team vom Kaufhaus Wertvoll hofft, nach dem Lockdown schnell öffnen zu können. Gut 4700 Quadratmeter stehen zur Verfügung, etwa 1700 Quadratmeter mehr als zuvor am Standort an der Völklinger Straße. Vor bald drei Jahren wurde bekannt, dass dem Kaufhaus Wertvoll dort der Mietvertrag nicht verlängert wird, so dass das Projekt einen anderen Standort brauchte und nun an der Harffstraße fündig wurde. Auf dem Gelände an der Völklinger Straße ist inzwischen auch die Shell-Tankstelle geschlossen. Entstehen soll dort ein Hochhaus mit 17 Etagen.