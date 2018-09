Vandalismus bei der Bahn - weiter Chaos zwischen Düsseldorf und Duisburg: RE2 und RE11 betroffen

Anzeigetafel in einem Bahnhof (Symbolbild). Foto: Krebs Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Düsseldorf Zwischen Düsseldorf und Duisburg bleibt der Bahnverkehr wegen Vandalismus-Schäden auch am Dienstag gestört. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr ist am Vormittag mit Verspätungen zu rechnen.

Das teilte die Bahn am frühen Dienstagmorgen mit. Unbekannte hatten am Montag Signalanlagen zwischen Düsseldorf Flughafen und Duisburg Großenbaum beschädigt. Tausende Pendler mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.