Gesundheit in Düsseldorf : Uniklinik will Corona-Zentrum zeitnah beziehen

Uniklinik will Corona-Zentrum zeitnah beziehen

Gesundheit in Düsseldorf

Neues Gebäude an der Uniklinik, bessere Intensiv- und Intermediate-Care-Versorgung Foto: Tobias Pott, Uniklinik

Düsseldorf Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen spricht von einem „Referenzprojekt“. Der Modulbau wurde in wenigen Monaten auf einer Parkplatzfläche errichtet. Der Bau soll noch im Herbst bezogen und genutzt werden.

Das neue Corona-Zentrum der Düsseldorfer Universitätsklinik soll möglichst zeitnah in Betrieb genommen werden. „Wir wollen im Herbst einziehen“, sagte der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Frank Schneider, am Montag bei einer Besichtigung des Neubaus. Man freue sich über den Neubau, den man nach der Pandemie auch für andere Zwecke gut nutzen könne – aber eben auch für den Fall einer neuen Pandemie. Das Corona-Zentrum soll der Uniklinik dabei helfen, bei Bedarf eine deutlich größere Anzahl an beatmungspflichtigen Patienten versorgen zu können.