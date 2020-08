Düsseldorf-Stadtmitte : Polizei sucht Pizzeria-Einbrecher mit Fotos

Düsseldorf Ein Unbekannter ist in Düsseldorf-Stadtmitte in eine Pizzeria eingebrochen. Dabei wurde er von einer Kamera gefilmt. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach dem Täter.

Die Tat ereignete sich am 1. Juni 2020 gegen 4 Uhr in einer Pizzeria am Worringer Platz.