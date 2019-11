Düsseldorf stellt Messungen vor : So wirkten die ersten beiden Umweltspuren

So wirkten die ersten beiden Umweltspuren

Düsseldorf Der Verkehrsausschuss erhält am Mittwoch erste Daten zu den im Frühjahr gestarteten Spuren. Die Luft ist demnach besser geworden – aber in Bilk immer noch deutlich über dem Grenzwert.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Am Tag vor der Grundsatz-Abstimmung im Rat befasst sich auch der Fachausschuss für Verkehr mit den Umweltspuren. Die Stadt legt eine erste Auswertung zu den Spuren auf Merowingerstraße und Prinz-Georg-Straße vor, die in den Osterferien markiert worden ist. Wie berichtet, ist die Luftqualität besser als im Vorjahr – allerdings an der Merowingerstraße immer noch deutlich über dem gesetzlichen Grenzwert. Die Angaben im Detai