Prinz-Georg-Straße : Zweite Umweltspur in Düsseldorf ist eröffnet

Zweite Umweltspur in Düsseldorf ist eröffnet

Düsseldorf Am Dienstagmorgen wurde auf der der Prinz-Georg-Straße in Düsseldorf die zweite Umweltspur eingerichtet. Radfahrer des ADFC haben die Strecke getestet. Dabei mussten sie direkt ein Hindernis überwinden.

Am frühen Dienstagmorgen wurde die zweite Umweltspur in Düsseldorf eröffnet. Die Inbetriebnahme geschah, im Gegensatz zur Eröffnung der ersten Umweltspur auf der Merowingerstraße am Vortag, ohne offiziellen Akt. Die Schilder wurden bereits gegen 5 Uhr enthüllt.