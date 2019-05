Verkehr in Düsseldorf : Stau auf der Umweltspur Merowingerstraße bleibt weiter aus

Die Abbiegespur auf dem Südring in die Merowingerstraße am Montagmorgen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Wieder einmal hatten die Umweltspuren in Düsseldorf einen angeblichen Härtetest zu bestehen: den ersten Tag der ersten kompletten Arbeitswoche nach den Osterferien. Wir haben uns an der Merowingerstraße umgeschaut.

Das Auffälligste am Montagmorgen gegen acht Uhr sind nicht die Autofahrer, die vom Südring in die Merowingerstraße einbogen. Es ist vielmehr eine Gruppe Radfahrer, die sich dort an der Straßenkreuzung getroffen hat.

„Wir waren kurz nach der Einrichtung der Umweltspuren schon im Norden an der Prinz-Georg-Straße“, sagt Lerke Tyra, die stellvertretende ADFC-Vorsitzende in Düsseldorf. Aber da seien noch Osterferien gewesen und dementsprechend wenig Verkehr.

Allzu viel Verkehr herrscht auch an diesem Morgen an der Merowingerstraße nicht. Vor der roten Ampel auf dem Südring stehen höchstens 15 Autos, die sich dann nach dem Abbiegen problemlos auf die verbliebene reguläre Spur der Merowingerstraße einfädeln. Auf der Münchener Straße gibt es einen langen Rückstau, jedoch ist das seit Jahren zu beobachten. Auch merken einige Facebook-Nutzer an, dass viele Pendler wohl bereits eine Ausfahrt früher von der A46 abgefahren seien und über die Werstener und Witzelstraße in Richtung Innenstadt fahren würden. Tatsächlich gab es auch dort am Morgen zähfließenden Verkehr. Doch wer die Strecke kennt, der weiß: Dort herrscht an jedem Werktag zur Rushhour mindestens bis zum Hennekamp Stop-and-go-Verkehr.