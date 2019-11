Wettbewerb : Düsseldorfer erfinden treppensteigenden Rollator

Düsseldorf Mit seiner Start-up-Idee hat das Team den Wettbewerb des Gesundheitsnetzwerks Med+ gewonnen.

Wer einen Rollator nutzt, kommt schnell an Grenzen: Bordsteinkanten und Treppen sind nur einige Hindernisse. Mit einem treppensteigenden Rollator möchte das Team von AUFmobility aus Düsseldorf Abhilfe schaffen. „Es ist ein treppensteigender Elektro-Rollator. Er ist in der Lage, mehrere Etagen selbsttätig mit einer Nutzlast von 25 Kilo hinauf- oder herabzusteigen“, beschreiben Dave Sircar (34) und Robin Huq (42) ihre Idee. Dass sich sogar ein Bierkasten transportieren lässt, ist nur eins von vielen Beispielen, das sie beim Gründerwettbewerb „d-health up“ des Düsseldorfer Gesundheitsnetzwerks Med+ und Angel Engine in den Räumen der Deutschen Apotheker- und Ärztebank präsentierten.