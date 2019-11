Kostenpflichtiger Inhalt: Bauen in Düsseldorf : CDU stimmt für Modernisierung in Eller

Die Häuser an der Kissinger Straße sollen ein zusätzliches Geschoss bekommen. Außerdem werden die Wohnungen modernisiert. Foto: Marc Ingel

Eller In der Sitzung im Oktober hatte die Politik noch Bedenken bei der Modernisierung und Aufstockung der Häuser an der Kissinger Straße. Weil der Investor eine Info-Veranstaltung machen will, gab es von der CDU jetzt grünes Licht.