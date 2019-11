Weihnachtsmärkte in Düsseldorf : Märkte mit Nikolaus und Feuerwerk

Der Weihnachtsmarkt in Eller ist in jedem Jahr sehr beliebt und zieht viele Besucher an. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Stadtteile Am Wochenende finden gleich drei Weihnachtsmärkte in den Stadtteilen statt.

Unterrath Der Unterrather Weihnachtsmarkt hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für die Bürger entwickelt. Er findet in der Halle des TuS Düsseldorf-Nord an der Eckenerstraße 49 und rund um den großen Tannenbaum auf dem Parkplatz statt. Zahlreiche Vereine des Stadtteils wirken aktiv mit bei der Gestaltung. Sie verkaufen Speisen und Getränke. Außerdem stehen selbst hergestellte Weihnachtsartikel zum Verkauf. Ein Rahmenprogramm wird durch diverse Bands und Musikgruppen gestaltet. Zu den Höhepunkten gehört das Feuerwerk am Samstag um 19 Uhr. Der Markt hat am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Eller Die Werbegemeinschaft IndividuEller ergänzt in diesem Jahr mit einem Weihnachtsmarkt den Adventsbasar der Gemeinde St. Gertrud, denn der feiert 50. Geburtstag. Der Basar im und ums Pfarrzentrum ist Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die Werbegemeinschaft wird sich mit weihnachtlichen Ständen auf der Robertstraße und am Gertrudisplatz hinzugesellen. Am Sonntag werden dort ein Weihnachtsmann und ein Zauberer erwartet.