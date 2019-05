Lichtanimation in Düsseldorf : Herz-Jesu-Kirche hat jetzt eine illuminierte Turmspitze

Derendorf Von einer zur anderen Sekunde hat die Herz-Jesu-Kirche wieder eine Turmspitze bekommen. Und das geschieht im wahrsten Sinne des Wortes „auf Knopfdruck“. Per dauerhafter Lichtanimation wird die vor fast 74 Jahren durch einen Wirbelsturm zerstörte Spitze des Kirchturms in Zukunft illuminiert.

Mit acht hochwertigen und extra zu diesem Zweck entwickelten LED-Scheinwerfern, die eine Gesamtleistung von 240 Watt aufweisen, wird das Lichtoktaeder auf der Turmspitze der Derendorfer Kirche illuminiert. Initiator der Aktion ist die Stiftung „DUS-illuminated“ in Kooperation mit der Modern Media Group, die bereits 2016 den Rheinkometen zum Leuchten brachten. Erneut übernahm Lichtkünstler Klaus Gendrung die Realisierung des Projekts. Anders als beim damaligen Lichtspektakel, das eine einmalige Aktion war, soll die Kirchturmspitze in Derendorf dauerhaft leuchten. „Vor 30 Jahren ordnete das Generalvikariat Köln an, dass die Kirchturmspitze wiederhergestellt werden soll“, erklärt Edmund Spohr vom Stiftungsvorstand. Aus Kostengründen sei dies bislang aber nicht passiert. „Vor sechs Jahren haben wir dann erste Versuche unternommen, die Spitze mit Leuchtmitteln nachzustellen – zunächst ohne Erfolg“, erzählt Spohr weiter. Erst der weitere technische Fortschritt auf diesem Gebiet habe eine zufriedenstellende und kostengünstigere Umsetzung mit acht LED-Scheinwerfern ermöglicht.

Beim feierlichen Auftakt der Lichtanimation, die Thomas Geisel per Knopfdruck startet, ist auch Landtagspräsident Andre Kuper anwesend. Viel Zuspruch gibt es für das Projekt auch von der höchsten kirchlichen Instanz: dem Vatikan. Kurienkardinal Robert Sarah, Präfekt für Liturgie und Sakrament am Heiligen Stuhl in Rom, lobt die Lichtanimation in einem schriftlichen Grußwort: „Es ist eine großartige Idee, die Kirche am Eingang Düsseldorfs so zu illuminieren. Mit einer außerordentlichen Freude segne ich alle am Projekt Beteiligten und spreche der Kirchengemeinde meinen Glückwunsch für dieses großartige Projekt aus.“

