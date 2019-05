Ausschuss in Düsseldorf tagt : Städtischer Chat-Bot ist noch zu dumm

Düsseldorf Eine Software soll bald online Bürgeranfragen beantworten. Bis jetzt liefert sie allerdings wenig brauchbare Ergebnisse

Bürger sollen sich bald viele Nachfragen an die Stadtverwaltung online selbst beantworten können – durch eine Konversation mit einem sogenannten Chat-Bot. Bis jetzt klappt das aber nicht wie gewünscht, wie am Mittwoch im Personal- und Organisationsausschuss des Stadtrats deutlich wurde. Der Roboter lieferte in den Testläufen wenig brauchbare Ergebnisse. Wenn Bürger online ihre Fragen eintippen, müssen sie sich bislang durch lange Listen mit möglichen Antworten klicken, finden aber trotzdem oft nicht die gewünschte Auskunft. Schon bald sollen die Probleme behoben sein: Die Stadt will den Chat-Bot bereits im Sommer in Betrieb nehmen.