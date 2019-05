Fridays for Future in Benrath : Fehlstunden für den Klimaschutz

Die Abiturienten Loic Solé, Finn Mergenthal, Lucas Tewes, Maike Rummler (v.l.) vom Schloß-Gymnasium demonstrieren für mehr Umweltschutz. Dafür nehmen sie auch Fehlstunden in Kauf. Foto: Günter von Ameln (vam)/Günter von Ameln (vam)

Benrath Auch am Schloß-Gymnasium sind Jugendliche bei Fridays for Future aktiv. Die Reaktionen in der Schule sind geteilt.

Sie fordern mehr Klimaschutz jetzt. Und die demonstrierten dafür – natürlich zu der Zeit, wenn sie eigentlich im Unterricht hätten sitzen sollen, freitagsvormittags gegen elf. Maike Rumler, Finn Mergenthal, Loïc Solé und Luca Tewes, alle sind sie 18 und in der Q2 (12. Klasse) des Schloß-Gymnasiums. Sie stecken mitten im Abi-Stress. Bloß an ihrem letzten Schultag blieben sie ausnahmsweise den morgendlichen Demonstration fern.

Im Regelfall machen sie sich – wie viele andere Schüler auch – stark für die FFF-Bewegung, für Friday for Future. Politisch interessiert, sagen sie, waren sie schon vorher. Das Engagement für FFF war so fast eine logische Konsequenz. Die Vier sind alarmiert. Es sei „kurz vor Zwölf.“ Und wenn die ältere Generation nichts tue, dann müssten die Jüngeren es eben übernehmen.

Die Kritik an der Bewegung kennen sie. Die Schüler brächten kein Konzept ein, sollten bei sich anfangen. „Die individuelle Verantwortung gibt es natürlich auch“, sagt Luca Tewes. Weniger Plastikmüll produzieren, weniger Auto fahren, weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Selbstredend. Aber in der Verantwortung stehe doch die große Politik. „Sicher, ein jeder handelt oft erst dann, wenn er es am eigenen Leib spürt.“, sagt Finn Mergenthal. Er war auch dabei, als die FFF-Bewegung unlängst bei einer Demo in Berlin erste ganz konkrete Forderungen stellte, wie einen schnelleren Kohleausstieg und eine Co2-Steuer.

Wichtig ist und war ihnen auch: Der Protest ist ihr Protest, nicht der der Schule. Das Stoffbanner, mit dem sie demonstrieren und das den Schriftzug trägt „Klimaschutz ist Ehrensache“, haben sie nach dem Unterricht gebastelt, bezahlt vom eigenen Geld. „Das hatte mit dem Schule nichts zu tun“, sagt Loïc Solé. Dennoch sei die Frage gekommen, ob sie das Schul-Logo nicht mit drauf nehmen wollten. Wollten sie aber nicht. „Wir haben und hatten mit der Schule überhaupt kein Problem“, versichert Finn Mergenthal rückblickend. Aber das Thema Fehlstunden habe das Verhältnis belastet. Ihnen sei stets klar gewesen, dass die Schule ihnen nicht einfach frei geben konnte, dennoch hätten sie sich mehr „Augenmaß“ gewünscht. Und vielleicht auch mehr Unterstützung. Nicht alle Lehrer und nicht alle Schüler würden das Thema Klimawandel als so wichtig einstufen, wie sie es tun, sagt Maike Rumler.