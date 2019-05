Abgeschleppter Ferrari in Düsseldorf : Die Falschparker sind der neue Feind

Meinung Düsseldorf Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel wird gefeiert, weil er einen Ferrari aus einer Grünanlage abschleppen ließ. Die Klagen über falsch abgestellte Autos werden immer lauter. Was bedeutet das für die Falschparker-Metropole Düsseldorf?

Das Verhältnis zwischen Thomas Geisel und seinen SPD-Genossen ist nicht immer einfach, am Tag der Arbeit hat der Oberbürgermeister aber etwas für sein Ansehen getan. Er bekräftigte zwei Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicediensts (OSD) bei der Entscheidung, einen Ferrari abschleppen zu lassen. Dessen Fahrer hatte eine kreative Lösung für die Parkplatznot in der Carlstadt gefunden – und den Sportwagen auf den Schwanenmarkt gestellt. Blöd nur, dass die 1.-Mai-Demo mit OB vorbeikam. „Der hat wohl geglaubt, im Park gäbe es kein Parkverbot“, frohlockte SPD-Unterbezirkschef Andreas Rimkus bei Facebook. „Dank Thomas Geisel ist der Fahrer eines Besseren belehrt.“

Die Freude über die Strafe für den Parksünder passt in die allgemeine Stimmung. Lange galt Falschparken in Düsseldorf als eine Art ziviler Ungehorsam, der höchstens halbherzig geahndet und sozial breit akzeptiert wurde. Das Abstellen des Autos in zweiter Reihe war wie Einweggeschirr auf der Gartenparty – sollte man nicht machen, ist aber praktisch.

Wie sich die Zeiten geändert haben, zeigt auch das gerade vorgestellte Park-Konzept. Erstmals formuliert die Stadtspitze die Ansicht, dass Autofahrer nicht einmal ein Recht auf eine kostenlose Lücke haben. „Der öffentliche Raum wird derzeit in weiten Teilen als unentgeltliches Wirtschaftsgut allgemein in Anspruch genommen, sodass hier wenn auch mit geringen Entgelten eine bessere Ordnung erreicht werden kann“, heißt es in dem Papier. Flächendeckende Parkgebühren? Diese Sätze bedeuten eine in Verwaltungsdeutsch versteckte Revolution.