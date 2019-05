Während der Mai-Demonstration : Düsseldorfs OB Geisel lässt Ferrari abschleppen

Düsseldorf Der Sportwagen war in einer Grünanlage geparkt – ausgerechnet an der Strecke der 1.-Mai-Demonstration. Düsseldorfs Stadtchef Thomas Geisel spricht von einer „bewussten Provokation“.

Zwei Mitarbeiter des städtischen Ordnungs- und Servicediensts (OSD) hatten den silbergrauen Ferrari, der in einer Grünanlage abgestellt war, bereits bemerkt. Geisel sprach mit ihnen und setzte sich dafür ein, dass der Wagen abgeschleppt wird – was schließlich auch geschah.

Der SPD-Politiker war am Mittwoch unterwegs mit der traditionellen Demonstration zum Tag der Arbeit, die am Landtag endete. Auf dem Weg entdeckten die Demonstranten das Luxus-Auto in der Grünanlage am Schwanenmarkt. Es stand vor dem Heine-Denkmal und fast schon auf dem Rasen.