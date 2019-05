Arbeitslosigkeit sinkt : Firmen suchen händeringend Azubis

Düsseldorf Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent. Über 2000 Ausbildungsplätze sind noch unbesetzt. Am 6. Juni gibt es eine Jobbörse für Auszubildende.

Positiv hat sich auch die Zahl der offenen Stellen entwickelt. Sie stieg im April im Vergleich zum Vormonat um 296 auf 1759. Insgesamt sind damit gegenwärtig 6341 Stellen in Düsseldorf unbesetzt. Die Unternehmen in der Landeshauptstadt suchen überwiegend qualifizierte Arbeitskräfte. „Arbeitssuchende mit einer abgeschlossenen Ausbildung haben in Düsseldorf sehr gute Chancen“, erklärt Birgitta Kubsch-von Harten, Chefin der Agentur für Arbeit Düsseldorf. „Wer darüber hinaus gerne dazulernt und sich ständig weiterqualifiziert, ist eine sehr begehrte Fachkraft.“ Die Qualifizierungsberatung der Agentur für Arbeit unterstütze Arbeitssuchende und Beschäftigte außerdem, sich beruflich weiterzuentwickeln.

Gesunken ist auch die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung. Zu dieser zählen neben der Arbeitslosigkeit auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie berufliche Weiterbildung und Qualifizierung oder Eingliederungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen. So ging die Unterbeschäftigung im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1272 Personen auf 32.059 zurück. Damit sank auch die Unterbeschäftigungsquote von 9,8 auf 9,2 Prozent. Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der jungen Arbeitslosen auf 1367. Bei den unter 25-Jährigen lag die Quote damit bei 4,8 Prozent. Bei den jugendlichen Arbeitslosen haben jedoch rund 80 Prozent keinen Schulabschluss. „Eine fehlende Berufsausbildung ist der größte Risikofaktor, dauerhaft arbeitslos zu bleiben“, so Kubsch-von Harten weiter. „Das Engagement in Ausbildung ist der wichtigste Weg, die Jugendarbeitslosigkeit in Düsseldorf dauerhaft zu reduzieren.“ Unter dem Motto „Snap! Dir deine Ausbildung“ veranstaltet die Agentur für Arbeit an der Grafenberger Allee 300 am 6. Juni 2019 eine Jobbörse für Azubis.