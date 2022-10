Stromversorgung in Düsseldorf : Neues Umspannwerk in Stockum

Düsseldorf Das alte Gebäude ist zu klein für die notwendigen Erweiterungen der Schaltanlage. Die Bauarbeiten müssen Rücksicht auf ein Bussard-Paar nehmen.

Der Beirat der Unteren Naturschutzbehörde hat sich bereits im März 2021 mit dem Bau eines neuen Umspannwerkes in der Nähe des Aquazoos beschäftigt und dabei Wünsche an den Bauantrag angemeldet. Nun wurde das Vorhaben in einer überarbeiteten Version erneut dem Gremium vorgelegt.

Bislang befindet sich ein Gebäude für ein Umspannwerk an der Ecke Kaiserswerther Straße/Grünewaldstraße. Die dortigen Schaltanlagen haben das Ende ihrer technisch erwarteten Lebensdauer erreicht und müssen erneuert werden. Zudem müssen die bestehenden Schaltanlagen erweitert werden. Das vorhandene Gebäude reicht aber für die notwendigen Erweiterungen nicht aus. Deshalb wird nun ein neues Umspannwerk geplant, welches allerding wegen technischen Anforderungen in einem Radius von 300 Metern zum alten Standort liegen muss. In diesem Bereich wurden vier Standorte geprüft, unter anderem an der Engländerwiese, am Reeser Platz und am Parkplatz des jetzigen Werkes. Diese schieden jedoch aus verschiedenen Gründen – wie zum Beispiel Denkmalschutz, die geplante U-Bahn-Trasse und vorhandene Entwässerungseinrichtungen – aus.