Veranstaltungsstätte in Solingen : Neues Konzept soll Walder Stadtsaal sichern

Die beiden neuen Eigentümer des Walder Stadtsaals, Fabian Zielke (l.) und Marvin Oberlies, stammen aus Burg und haben sich das Ziel gesetzt, den Veranstaltungsort in Wald mit vorsichtigen Änderungen langfristig als Treffpunkt im Stadtteil zu erhalten. Foto: Stephan Köhlen Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Der Stadtsaal wechselt zum 1. November die Besitzer. Den neuen Eigentümern schwebt etwa vor, den Biergarten auszubauen. Bürger und Vereine sollen weiter zum Zug kommen. Ferner wird es Firmenfeiern und Hochzeiten geben.

Die zukünftigen Eigentümer kommen eigentlich aus Burg. Doch die Bedeutung des Stadtsaals Wald für den Stadtteil ist Fabian Zielke und Marvin Overlies durchaus bewusst. Weswegen die beiden neuen Besitzer, die den Stadtsaal zum 1. November vom bisherigen Betreiber Andreas Heibach übernehmen werden, schon jetzt eine ziemlich genaue Vorstellung darüber haben, wie es nach ihrem Start mit dem traditionsreichen Veranstaltungsort mitten in Wald an der Friedrich-Ebert-Straße demnächst weiter gehen soll.

„Der Stadtsaal soll auf jeden Fall in Zukunft ein Treffpunkt für die Vereine und Menschen im Stadtteil bleiben“, sagten die Käufer der Immobilie am Montagabend im Rahmen eines Pressegesprächs im Stadtsaal. Wobei die konkrete Veranstaltung zum Neustart bereits feststeht. So findet pünktlich zum Beginn der neuen Karnevalssession am 12. November die diesjährige Proklamation des Solinger Prinzenpaares im Stadtsaal statt. Und auch sonst soll das denkmalgeschützte Gebäude weiter den Solinger sowie insbesondere den Walder Bürgern zur Verfügung stehen.

Info Seit 1985 gilt der Denkmalschutz Daten Das Wohn- und Geschäftshaus an der Friedrich-Ebert-Straße 85-87 im Zentrum von Wald verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 1344 Quadratmetern, die sich auf vier Wohnungen (176 Quadratmeter), eine Bürofläche (etwa 60 Quadratmeter) sowie 1108 Quadratmeter Gewerbefläche im Stadtsaal verteilen. Auf dem rund 2791 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich noch ein Biergarten und ein Testzentrum, das bleiben wird. Der Stadtsaal wurde 1925 eröffnet und steht seit 1985 unter Denkmalschutz. Events Der Stadtsaal steht für Veranstaltungen der Walder Vereine sowie für andere Events wie Hochzeiten un Firmenfeiern bereit. Der Saal bietet 900 Gästen (ohne Bestuhlung) beziehungsweise 480Besuchern in Sitzreihen und 188 Gästen an Rundtischen Platz.

Allerdings ist den neuen Besitzern gleichzeitig klar, dass der Bestand des Stadtsaals wohl nur dann langfristig gesichert werden kann, wenn es gelingt, zusätzliche Standbeine zu schaffen. Aus diesem Grund gründeten Fabian Zielke und Marvin Overlies, die beide aus dem kaufmännischen beziehungsweise handwerklichen Bereich kommen, zuletzt eine Firma, die sich fortan um die Veranstaltungen im Stadtsaal kümmern soll. Und dabei ist es wiederum das Ziel, sich breiter als bisher aufzustellen.

Im Klartext bedeutet dies, dass ein Schwerpunkt künftig unter anderem auf Hochzeiten und Firmenevents liegen wird. „Wir führen zurzeit viele Gespräche und haben auch schon die ersten Veranstaltungen in diesen Bereichen fix“, sagte am Montag Niclas Kleine, der ebenfalls aus Burg kommt, bereits in der Eventbranche gearbeitet hat und in Zukunft als Geschäftsführer bei der Betreibergesellschaft für den Stadtsaal fungieren wird.

Dabei ist sowohl Kleine, als auch den Besitzern Zielke und Overlies klar, dass das wirtschaftliche Umfeld im Zuge der Corona- und der Energiekrise im Augenblick nicht eben einfach ist. Umso wichtiger ist es darum, einige Veränderungen am Gebäude selbst vorzunehmen, um die Stärken des Stadtsaals zu verbessern. Da wäre etwa der Biergarten, der zukünftig durchgängig offen sein soll. So planen die neuen Eigentümer, eine Überdachung zu schaffen, um die Gäste auch bei schlechtem Wetter bewirten zu können, derweil der große Saal ebenfalls ein bisschen sein Aussehen verändern dürfte. Denn den Besitzern schwebt vor, eine Zwischendecke einzuziehen, um so bei Veranstaltungen Kosten, etwa bei Brandwachen, zu reduzieren.

Weitere Änderungen sollen Zug für Zug erfolgen. „Es gibt Pläne auch für das Vorderhaus. Dort könnte es neben der Werkstatt des Hausmeisters noch eine zusätzliche Nutzung geben“, sagte Fabian Zielke, während Marvin Oberlies Verbesserungen bei Technik und Energieeffizienz ankündigte. Inwieweit eine Photovoltaik-Anlage auf das Dach kommen kann, steht noch nicht fest.

„Durch die gute Lage am Stadtpark sowie mit seiner Erreichbarkeit hat der Stadtsaal Potenzial“, sagte Dario Dzamastagic von der Maklergesellschaft Engel & Völkers Commercial Rheinland. Der Solinger, der für die FDP in der Klingentadt aktiv ist, zeigte sich jedenfalls zuversichtlich, dass das erneuerte Konzept, das auf jenem von Vorbesitzer Andreas Heibach aufbaut, den Stadtsaal langfristig sichern helfe.