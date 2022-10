FDP in Rheurdt fordert : Alternativen zur geplanten Schulerweiterung prüfen

Rheurdt Die Liberalen im Gemeinderat haben einen Fragenkatalog zur geplanten Erweiterung der Martinusschule vorgelegt. Angesichts der geschätzten Kosten von sechs Millionen Euro wolle das Vorhaben genau überlegt sein, sagt Fraktionschef Ralf Thier. Denn für andere Dinge in der Gemeinde werde möglicherweise weniger Geld da sein.

Der enorme Investitionsbedarf hat die Politik aufhorchen lassen. So fordert die FDP-Fraktion jetzt in einem Antrag, „vor einer Beratung über die Umsetzung für die Erweiterungen“ mögliche „Alternativszenarien“ ausführlich zu betrachten, und zwar bevor die Schulerweiterung im Haushalt der Gemeinde berücksichtigt wird. Die Liberalen im Rat sprechen sich, „unabhängig von der endgültigen Entscheidung zur geplanten Schulerweiterung“, für eine Übergangslösung der Raumprobleme in Form einer Containeranlage aus.

Vor diesem Hintergrund legt die FDP-Fraktion einen Fragenkatalog vor. „Was aus dieser Schulerweiterung entsteht durch gesetzliche Anforderungen und was entsteht aus dem nachvollziehbaren Wunsch, zusätzliche Leistungspakete anzubieten?“, heißt es darin. Die Fraktion möchte unter anderem wissen, ob das Gelände der Martinusschule von der Größe her dauerhaft für den Betrieb einer Grundschule mit OGS ausreiche: „Was ist, wenn in den Folgejahren wieder Erweiterungen gefordert werden?“, zum Beispiel, weil die Einwohnerzahl Rheurdts durch neue Baugebiete steige. Ebenso fragt die FDP, ob ein Neubau an anderer Stelle vielleicht besser wäre und ob geprüft worden sei, ob es möglich sei, das bestehende Schulgebäude aufzustocken, um zum Beispiel Betreuungsflächen für den Offenen Ganztag zu schaffen.